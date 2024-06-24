輝達追單效應蔓延 京元電再度攻高 強漲逾半根停板
台股24日盤中重挫逾350點，台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股皆下跌，不過封測族群表現強勁，由於輝達先前大舉追加台積電先進製程投片量，追單效應蔓延至後段封測廠，京元電子（2449）今盤中大漲逾6%，其他封測股也大漲，華東（8110）、博磊（3581）攻上漲停板，日月光投控（3711）於平盤附近震盪。
輝達（NVIDIA）GB200與B系列AI晶片獲得客戶大量導入，業界人士分析，台積電產出大增，對後段封測需求也將等比率增長，消息人士透露，京元電來自輝達新增訂單爆滿，還需為此挪移更多產能才能滿足輝達需求。
消息人士指出，京元電來自輝達訂單量在第4季更將較第3季暴增一倍，公司內部忙得不可開交，原本服務輝達的中華廠嚴重產能吃緊，京元電規劃將銅鑼三廠多數面積用於測試輝達晶片，將為京元電第4季到明年帶來顯著貢獻。
京元電目前營收來源以測試為主、占比達七至八成，其餘為封裝，目前相關測試產線產能利用率一路在高檔水位。
業界分析，輝達Blackwell架構打造的GB200與B系列AI晶片，其測試時程較前一代H系列大幅拉長，必須連續經過四道程序，包括終端測試（Final Test）、Burn-in老化測試、再回到FT測試，最終進行SLT系統級測試。因測試時間大增，對相關協力廠平均單價（ASP）與毛利率有正面助益。
而輝達發布了Blackwell架構GPU（繪圖處理器）的下世代平台「Rubin」，大摩分析師Charlie Chan等人認為，台積應該會以3奈米製程代工Rubin晶片，而京元電仍會是輝達GPU的主要測試廠商。
京元電今以113.5元開高，一度拉高至122元，盤中大漲逾6%，統計自6/13以來，波段漲幅已超過3成。
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