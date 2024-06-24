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四大權值股同步熄火 台股跌近400點摜破22900點

中央社／ 台北24日電
台股摜破22900點關卡。聯合報系資料照
台股摜破22900點關卡。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）、蘋果上週五股價拉回，今天台股則受到台積電、鴻海等電子權值股跟著熄火影響，指數順勢修正，截至10時29分，集中市場指數下跌395.21點達22858.18點，失守23000點大關，並摜破22900點關卡。

權值股四大天王今天全線下跌，跌幅幾乎全都超過3%。台積電盤中最多下跌28元至942元；鴻海最多上漲7元至205元。聯發科下跌80元至1410元。廣達也下跌14.5元至305元。

科技休兵，傳產挺身而出，營建族群今天股價相對抗跌，太設、龍邦、宏璟、聯上發、力麒等盤中股價漲幅都超過2%。

電信股也成為資金避風港，中華電、台灣大、遠傳今天股價逆勢守在平盤之上。

法人分析，由於台股指數與季線乖離過大，任一風吹草動容易引發股市出現回檔休息，且台股技術指標進入嚴重超買區，市場熱度過高，靜待降溫。

永豐投顧認為，6月底進入半年度績效結算，照往例，投信會尋找籌碼較輕或較不熱門的中小型股作為拉抬績效的工具。趁著電子權值股漲多後回檔休息，預期短線資金有機會重回中小型股。

台積電 台股指數 權值股

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