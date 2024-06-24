台股盤中大跌 台積電、聯發科、鴻海三王就跌掉逾250點
台股24日以23,124.31點開低，盤中持續走低，大跌超過350點，其中影響指數大的三王-台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）皆大跌，台積電盤中跌至943元，聯發科跌幅逾5%，鴻海下跌逾3%。
台股在連日的飆漲後，今下跌重挫，台積電今以958元開低，雖一度反彈至960元，但隨後賣壓出籠，一路走跌，盤中約10:30最低下探至943元，回測十日線。聯發科跌勢更重，一度下跌至1,410元，跌幅逾5%，鴻海也跌破五日線，最低來到205元，跌幅約3%。總計三王貢獻台股超過250跌點，但其他個股也下跌，盤中下跌家數超過1千家。
標普500指數上周五跌0.2%，一周仍漲0.6%；那斯達克綜合指數跌0.2%，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，周線漲幅達1.5%。費城半導體指數上周五跌1.3%，周線跌1.1%；台積電ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%。
輝達在20、21日兩天合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，因輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。
近期台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等權值股都迎來目標價調升潮，內外資法人最近頻繁拉高目標價。
據統計，6月以來，有十多家內外資法人調高台積電目標價，普遍從千元以下調高到1,000元以上，最高價為1,160元；聯發科有外資給出1,660元的最高價；鴻海則獲美系外資目標價由227元上調至257元，因受惠iPhone AI智慧型手機、及AI伺服器兩大需求暢旺，將推升未來獲利增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言