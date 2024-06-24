股市大漲、跌都不敢買…何時是最好進場點？ 存股人：現在
複利的重要性
大家好我是蜜蜂爹，這集來聊聊，複利的重要性...
單利是什麼？
「每一期都以最初本金計算利息」
假設投資一檔標的100萬，年配6%股息，若不再投入，每年就只能領6萬股息。
複利是什麼？
「每一期都以本金+再投入的資金計算利息」
假設投資一檔標的100萬，每年配6%股息
第一年配6萬，若把股息再投入..第二年就是用106萬的6%去計算配息；等於可以領6.36萬。
「投資最好的時間點是十年前，其次是現在」
很重要的一句話：最好的投資應該要是「吃得下又睡得安穩」，投資是為了過更好生活，不應本末倒置讓投資影響了生活，如果這個投資會讓你茶不思飯不想，那就不是好的投資。
一起財富自由吧！
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