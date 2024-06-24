旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境
半導體廠旺宏、矽創及全宇昕今天除息，股價表現不同調，其中，旺宏和全宇昕填息率約20%，矽創則跳空開低，面臨貼息窘境。
記憶體廠旺宏每股配發0.5元現金股利，總金額9.27億元，將於7月29日發放。旺宏今天盤中股價達27.05元，上漲0.5元，填息率約20%。
電源管理晶片廠全宇昕每股配發4元現金股利，總金額1.38億元，預計7月15日發放。全宇昕股價開低震盪走高，盤中達73.2元，上漲0.8元，填息率約20%。
面板驅動IC廠矽創每股配發12元現金股利，總金額14.41億元，將於7月12日發放。矽創股價表現相對疲弱，跳空開低，最低下探263元，下跌5.5元，面臨貼息窘境。
受客戶需求持續低迷影響，旺宏今年累計前5月營收新台幣100.38億元，年減19%。全宇昕累計前5月營收5.22億元，年減6.71%。矽創則在客戶需求逐步回溫，累計前5月營收71.56億元，年增7.28%。
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