台股早盤跌逾200點 台積電開958元、鴻海早盤跌逾2%

台股24日早盤以23,124.31點開低，早盤下跌逾兩百點，指數表現震盪，台積電（2330）以958元開低，下跌12元，盤中跌幅逾1%，鴻海（2317）早盤也以209.5元開低，跌幅近2%。

盤面上以面板股群創（3481）成為盤面焦點，綠能環保股也表現強勁，整體指數早盤大漲超過2%，其中雲豹能源再度衝上漲停，其餘類股表現抗跌的還有，化學、生技、航運、運動休閒等。

受到輝達（NVIDIA）下跌拖累，美股標普500指數上周五（21日）走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進相對便宜的類股之勢，也有助於化解投資過度集中大型科技股的疑慮。

標普500指數上周五跌0.2%，一周仍漲0.6%；那斯達克綜合指數跌0.2%，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，周線漲幅達1.5%。費城半導體指數上周五跌1.3%，周線跌1.1%；台積電ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%。

輝達在20、21日兩天合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，因輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。

統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超138.67億元，投信賣超5.5億元，自營商賣超（合計）8.79億元，其中自營商（自行買賣）買超0.29億元，自營商（避險）賣超9.09億元。