台股早盤挫逾200點回測23,000點 台積電跌12元開958元

台股24日開盤指數為23,124.31點，下跌129.08點，早盤一度挫逾200點，來到23,007點。台積電（2330）開盤價為958元，下跌12元。

群益投顧表示，大盤小跌終止連續創高走勢，但仍守穩短期均線，多頭結構未變。季底提防波動恐加劇，確實依短線技術面汰弱留強換股操作。

操作題材可留意： AI 需求熱效應加持，被動元件加速回歸：經濟部指出，受惠AI、HPC等需求暢旺帶動，加上車用電子需求的拓展，預期今年被動元件產值可望結束連二年衰退，重返成長軌道。台灣被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘股東會時表示，主流AI業者客戶拉貨強勁，且動能一路延續，上修營運展望。

上周五（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,150.33點，上漲15.53點、漲幅0.04%，S&P500指數下跌0.16%，那斯達克指數下跌0.18%，費半指數下跌1.27%。台積電ADR收盤下跌0.81%至每股173.96美元。

受到輝達（Nvidia）下跌拖累，美國股市標普 500 指數上周五走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進價位相對便宜的類股之勢，也有助於化解投資過度集中大型科技股的疑慮。上周五適逢每季一次的「三巫日」，大量選擇權到期放大成交量和波動。周五的成交量將近180億股，較三個月的平均水準高出55%以上。

三大法人上周五集中市場合計賣超153.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超137.9億元，投信賣超6.7億元，自營商（自行買賣）買超0.2億元，自營商（避險）賣超9億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，6月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為23,000 點，買權最大未平倉上升100點至23,600點，最大 OI 區間上移中性偏多。期貨方面，外資夜盤大幅加碼4,317口空單，日盤則減碼443口空單，未平倉淨空單增至-21,045口；十大特定法人大幅加碼7,438口空單至-14,639口。