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台股漲勢集中少數電子權值股 法人：短線待降溫

中央社／ 台北24日電
法人認為台股指數乖離過大，短線過熱，靜待降溫。 中央社
法人認為台股指數乖離過大，短線過熱，靜待降溫。 中央社

台股週線連三紅，上週五收在23253.39點，單週大漲748.67點或3.33%。法人認為台股指數乖離過大，且漲勢集中在台積電、鴻海等少數電子權值股身上，短線過熱，靜待降溫。

台股上週大漲748.67點，不過法人估算，台積電上週最高價來到新台幣984元，雖週五拉回，單週仍上漲5.21%，此外鴻海上週漲7.07%，聯發科、廣達上週也分別大漲6.81%及9.98%，光是上述台股權重最高的四大天王，上週就貢獻加權指數538點，相當於占指數漲幅近7成。

永豐投顧認為，台股技術指標進入嚴重超買區，雖然AI產業長期來看形勢大好，但漲多若逢利空訊息，修正速度也會加快加大。

台股上週五回檔，指標股台積電下跌11元或1.12%，收在970元；鴻海也下跌5.5元或2.53%，收在212元，雖然無損整體多頭格局，但顯示相關AI概念股經過連續衝鋒後，賣壓逐漸湧現。

而美股也出現類似情況，科技股大漲後，投資人逢高獲利了結，美股21日漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲15.57點，或0.04%，收在39150.33點。標準普爾500指數下跌8.55點，或0.16%，收在5464.62點。那斯達克指數下跌32.23點，或0.18%，收在17689.36點。費城半導體指數下跌71.476點，或1.27%，收在5538.535點。

在個股表現方面，AI指標股輝達（NVIDIA）21日股價下跌4.21美元或3.22%，收在126.57美元；美超微（Supermicro）下跌12.37美元或1.35%，收在905.26美元；台積電ADR也下跌1.42美元或0.81%，收在173.96美元。今天可觀察國內AI族群及台股指數是否面臨短線修正壓力。

台積電 台股指數

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