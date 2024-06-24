金控股股東人數降到660萬人終結長紅 五大壽險金控暴減

金控股人氣散了嗎？據集保中心截至上周五（21日）統計，14家金控股總股東人數降到659.7萬人，年大減11.5萬人，終結至少連續四年成長，存股族更迅速轉移陣地「棄壽險、抱銀行」，五大壽險金控股東人數共暴減逾19萬人。

一家金控主管認為，此數字可能是三大因素交互作用的結果，一、2024年掀起AI熱潮，金控股對新股東吸引力大降，年輕股民可能更偏好AI科技股，使金控股人氣退燒。

二、2023年發放前一年度的金控總股息僅剩1,205億元探9年低點，又以壽險型金控配息縮水最劇，加上壽險金控為因應2026年接軌做發債籌資恐有稀釋股本的問題，也使老股東從2023年下半年開始離場，逐步出清壽險金控。

三、壽險金控雙雄股價也一路墊高，如富邦金（2881）21日收78.3元，國泰金（2882）股價也攀升到60元，年各增兩成和三成，股價偏高讓存股族「望高興嘆」。這三大因素讓存股族或新股民縮手，老股東離場，使金控股人氣一路潰散。

據統計，2020年金控股人氣王是玉山金（2884），當年股東人數一年暴增17萬人居冠，2021年全球大降息，股市飆漲推升壽險金控獲利，股民開始流向富邦金、開發金（2883），2022年更齊聚國泰金，當年底股東人數攀到57萬人巔峰僅次開發金。

未料2023年股匯市波動加劇，壽險金控配息疑慮起，人氣也快速退潮。2023年底金控股總股東人數671萬人，全年僅增加6萬餘人或0.9%，到2024年6月終見衰退。

據集保中心截至21日止統計，14家上市金控股總股東人數是659.7萬人，較2023年6月底671.2萬人，近一年大減11.5萬人或1.72%，其中股東人數年減幅前五大者（逾6%）是國泰金、新光金（2888）、富邦金、開發金和中信金（2891），清一色全是壽險金控，合計暴減19.4萬人。

人氣凝聚前三大者，是兆豐金（2886）、台新金（2887）和合庫金（5880）等銀行型金控。兆豐金股東人數攀升到近52萬人新高，年增3萬人或6.3%，逼近中信金的53萬人更勝過壽險金控雙雄，台新金與合庫金股東人數也各年增5%和6%。

另一家金控高層也說，相較於壽險型金控獲利得看利率、股匯市臉色的「靠天吃飯」，銀行型金控具穩定獲利與配息率，比較類似「定存替代」，也較易吸引長期投資的存股族進駐，獲取每年股息入袋。

該高層也說，6月股東會後，7~8月是除權息旺季，通常外資法人會棄權息以避免繳20%股息所得稅，等除權息完後才會回補，恐將讓7~8月金控股股價承壓。