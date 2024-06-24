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台股類股輪動格局不變 有助支撐多頭氣勢

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
在AI等持續引領發威下，台股動能強勁。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
在AI等持續引領發威下，台股動能強勁。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，AI等主題仍是扮演重要推手。在AI等持續引領發威下，搭配重電，台股動能強勁；另方面，盤面呈現類股輪動格局不變，加上交投熱絡，凸顯市場資金充沛，亦有助於支撐市場維持多頭氣勢。

安聯投信台股團隊表示，近期市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；就方向上，市場對利率政策逐步鈍化，目光繼續聚焦基本面，以及與AI、先進製程、光通以及重電等具結構性成長的利基性主題。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI供應鏈仍是市場焦點，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸，但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦，在規格變動及復甦速度不一發展下，如何明辨公司競爭地位及產值的提升至為重要。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，值得留意的是，銅價創出歷史新高，主要是中期供給預期將有限，以及電氣化趨勢導致需求結構性增加，中國和其他一些國家經濟數據也有所改善，其他工業金屬價格亦呈現上漲，這些通常意味著全球經濟健康成長標誌。

佈局上，安聯投信台股團隊表示，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群配置方向，可逢低承接基本面相對突出的標的。

AI 台股

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