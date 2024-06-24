AI發威 權值F4迎目標價調升潮

人工智慧（AI）發威，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等權值F4迎目標價調升潮，內外資法人最近頻繁拉高目標價。法人認為，相關個股資金動能強勁，有望帶來外溢效應，帶動台股在第3季續走多頭行情。

台積電上周盤中最高價衝到984元，離1,000元只有一步之遙，上周五（21日）收在970元，今年來單是股價就狂漲63.5%，是帶動加權指數接連改寫歷史新高的最大功臣。

台新投顧副總黃文清指出，台積電競爭優勢浮出，3奈米技術領先爭對手，輝達、超微、英特爾、高通、蘋果、Google等科技巨頭都優先採用並包下產能。在供不應求與成本轉嫁下，台積電擬對3奈米製程漲5%，2025年先進封裝價格可望調漲10%~20%。

據統計，6月以來，有十多家內外資法人調高台積電目標價，普遍從千元以下調高到1,000元以上，當中又以外資的高盛證券1,160元最高。

鴻海、聯發科、廣達同樣也備受法人調升目標價「禮遇」。以鴻海來說，取得輝達GB200伺服器整機櫃系統組裝大量訂單，更獨拿NVLink交換器大單，法人預估鴻海今年的每股稅後純益（EPS）可達10.25元，明年EPS進一步增加到10.97元。

內外資法人最近忙著調高鴻海目標價，最高目標價257元同樣由高盛給出。廣達的最高價383元也是由高盛喊出，聯發科則由美林證券給出1,660元的最高價。