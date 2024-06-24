台股Q3展望三大題材撐場 預期大盤高檔震盪

台股利多匯聚，今年來強漲29.6%，在全球主要股市指數中，僅次於費城半導體指數的32.6%漲幅。展望第3季，兆豐、群益、台新等投顧認為，台股仍可望維持多頭格局，在電子旺季來臨、人工智慧（AI）長線需求強勁、美國聯準會（Fed）最快9月才降息等三大利多支撐下，指數將於高檔震盪。

台股上周五（21日）雖然下跌0.6%，但全周仍漲3.3%，累計本月來已大漲2,079點、漲幅達9.8%，為6月來全球第一強股市。由於6月只剩最後一周，即使大盤在急漲之後可能高檔震盪，但6月收紅機率極高，有望挑戰月線連五紅、季線連三紅。

三大投顧看第3季台股 圖／經濟日報提供

台股本月迭創新高，台新投顧副總經理黃文清指出，美國費半指數上周四及周五收黑，本周台股可能暫時小幅拉回；強勢電子股短線修正機率高，並影響投信中小型電子股走勢，季底作帳行情不排除變成結帳行情。

進一步展望第3季，法人認為，指數可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐。兆豐投顧董事長李秀利分析，台股第2季除4月一度壓回，指數一路走高，因此短線可能出現主動管理基金再平衡，指數短波壓回也不意外，但只是創新高後的整理格局；因美國大選還沒到，且Fed應不致突然轉鷹，再來是AI股營收看好、手機及PC換機潮、發電等政策概念股也會持續走強，第3季可能高檔震盪，不至於大跌。

「台積電（2330）及輝達是（台股）飛機的雙翼。」群益投顧總經理范振鴻認為，AI需求將驅動半導體未來三至五年成長；台股及費半高度相關，將牽動台股第3季表現；投資人可密切關注台積電7月中旬的法說，以及輝達8月中下旬公布財報。