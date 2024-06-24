台股Q3展望三大題材撐場 預期大盤高檔震盪

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股利多匯聚，今年來強漲29.6%，在全球主要股市指數中，僅次於費城半導體指數的32.6%漲幅。 圖／聯合報系資料照片
台股利多匯聚，今年來強漲29.6%，在全球主要股市指數中，僅次於費城半導體指數的32.6%漲幅。 圖／聯合報系資料照片

台股利多匯聚，今年來強漲29.6%，在全球主要股市指數中，僅次於費城半導體指數的32.6%漲幅。展望第3季，兆豐、群益、台新等投顧認為，台股仍可望維持多頭格局，在電子旺季來臨、人工智慧（AI）長線需求強勁、美國聯準會（Fed）最快9月才降息等三大利多支撐下，指數將於高檔震盪。

台股上周五（21日）雖然下跌0.6%，但全周仍漲3.3%，累計本月來已大漲2,079點、漲幅達9.8%，為6月來全球第一強股市。由於6月只剩最後一周，即使大盤在急漲之後可能高檔震盪，但6月收紅機率極高，有望挑戰月線連五紅、季線連三紅。

三大投顧看第3季台股 圖／經濟日報提供
三大投顧看第3季台股 圖／經濟日報提供

台股本月迭創新高，台新投顧副總經理黃文清指出，美國費半指數上周四及周五收黑，本周台股可能暫時小幅拉回；強勢電子股短線修正機率高，並影響投信中小型電子股走勢，季底作帳行情不排除變成結帳行情。

進一步展望第3季，法人認為，指數可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐。兆豐投顧董事長李秀利分析，台股第2季除4月一度壓回，指數一路走高，因此短線可能出現主動管理基金再平衡，指數短波壓回也不意外，但只是創新高後的整理格局；因美國大選還沒到，且Fed應不致突然轉鷹，再來是AI股營收看好、手機及PC換機潮、發電等政策概念股也會持續走強，第3季可能高檔震盪，不至於大跌。

台積電（2330）及輝達是（台股）飛機的雙翼。」群益投顧總經理范振鴻認為，AI需求將驅動半導體未來三至五年成長；台股及費半高度相關，將牽動台股第3季表現；投資人可密切關注台積電7月中旬的法說，以及輝達8月中下旬公布財報。

台積電 台股 美國聯準會

延伸閱讀

輝達進軍中東 與卡達電信商簽約提供AI技術

搶台積電最後9字頭？3萬股東衝進場 散戶信心滿滿：當然要上車

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

主權AI 輝達開拓的新天地

相關新聞

台股Q3展望三大題材撐場 預期大盤高檔震盪

台股利多匯聚，今年來強漲29.6%，在全球主要股市指數中，僅次於費城半導體指數的32.6%漲幅。展望第3季，兆豐、群益、...

台股周線連三紅 電子版塊出現獲利了結賣壓

上周五台股受到部分權值股漲多修正壓力，終場下跌152點，收在23,253點。不過上周指數仍上漲748點，漲幅3.3%，順...

就市論勢／半導體供應鏈 錢景佳

美國5月CPI與核心CPI年增率雙雙下降，CPI更自2022年7月來，首次連續兩個月持平。6月美國FOMC會議決定維持5.25%至5.5%的政策利率不變，但調高今年目標利率中值，年底前降息次數從三次減少至一次。此外，FOMC還上調PCE和核心PCE物價年增率預估值，顯示對美國聯準會的降息政策仍持謹慎態度。

梁彥平專欄／AI遍地開花 當心追高風險

台股受惠人工智慧（AI）科技革命新趨勢，引領概念股比價效應，只要AI領漲指標輝達（NVIDIA）與台積電股價維持高檔不墜...

一周盤前股市解析／生技、重電、紡織 可留意

台股上周五（21日）因台積電ADR價格下跌，拖累台積電、鴻海、聯發科等大型等權值股同步下跌，指數終場跌152點，收在23...

AI發威 權值F4迎目標價調升潮

人工智慧（AI）發威，台積電、鴻海、聯發科、廣達等權值F4迎目標價調升潮，內外資法人最近頻繁拉高目標價。法人認為，相關個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。