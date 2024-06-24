一周盤前股市解析／生技、重電、紡織 可留意

台股上周五（21日）因台積電ADR價格下跌，拖累台積電、鴻海、聯發科等大型等權值股同步下跌，指數終場跌152點，收在23,252點。法人表示，漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成長股。

永豐投信投研團隊指出，以技術面來看，台股中長線維持多頭架構，短線面臨漲多調整壓力，但量能未失控，即便拉回也不影響大格局。此外，電子產業將步入傳統旺季，整體需求正落底逐步復甦，且資金仍圍繞在AI相關類股，建議逢回可主要布局EMS、散熱、PCB、CCL等相關題材受惠股。

統一投顧協理陳晏平認為，美國勞動力市場狀況將繼續降溫，推升市場預期聯準會9月降息機率上升，有利風險資產偏好。台股類股良性輪動，雖大盤短線漲多，正乖離過大，一旦5日均線跌破，建議先落袋為安，選股方向建議聚焦半導體先進製程、AI PC概念、科技新品發布概念、蘋果概念股、航空與散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、高殖利率個股等族群為主。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股短線雖壓回，但輝達帶動台股相關供應鏈比價效應，加上進入下半年，電子產業將迎旺季，短線在大盤未出現爆量中長黑前，仍是偏多看待，盤面類股輪動。操作方面，先進封裝相關、記憶體、PCB等族群可續留意；非電族群中，生技、重電、紡織等亦可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，隨著下半年進入電子旺季、蘋果新品發表會、輝達AI新品上市等，有助於資金及市場焦點持續放在AI電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價震盪後續漲，雖漲多難免震盪拉回，但拉回可留意低基期成長股。