梁彥平專欄／AI遍地開花 當心追高風險

台股受惠人工智慧（AI）科技革命新趨勢，引領概念股比價效應，只要AI領漲指標輝達（NVIDIA）與台積電股價維持高檔不墜，台廠供應鏈輪彈輪漲的走勢也亦步亦趨。

儘管法人操作呈現居高思危的警惕心，增持台指期貨空單避險部位，但台股一波又一波向上漲升，著實讓投資人開始貪婪地相信多頭格局高點不需設限，有AI紅利加持盡情去賺，以免有徒呼負負之感。台股市值頻刷新高的劇本加碼熱映，但背後是否讓投資人贏了面子，卻輸了裡子？

美國通膨下滑與就業增長趨緩有助聯準會（Fed）執行寬鬆政策信心，再度激起市場期待加速降息步調，美股也展現多頭強勁氣勢。惟主要推動經濟成長的消費者支出呈現逆風，顯見高利率環境仍衝擊美國景氣復甦力道，下修經濟成長率遠低於市場預期。

此外，美國財政刺激措施，將受到總統大選不確定性結果而搖擺，而AI支出成本高昂與利率維持高檔，導致中小企業資本支出衰退，也將衝擊終端消費支出需求。

AI龍頭輝達股價創高衝上美股市值第一，美股多頭成就以AI為核心的大廠股價頻唱高歌，加上股票分割也掀起拆股風潮，長線資金買超不斷墊高股價，AI指標高價個股也成為市場主力大戶標配。

雖然股票分拆在美股很常見，但美股科技龍頭見回不回啟動追高模式，讓投資人望高股價而興嘆，而輝達與博通股票一拆十分割計畫增加股票流通性與股價便宜的親和力，吸引散戶競相追逐趕上AI浪潮，當市場紛紛開始猜測誰會是下一個分拆股，也讓美股擁抱利多題材引領熱錢不斷湧入。

台積電（2330）受惠先進製程以及CoWoS漲價預期效應，法人樂觀看待下半年營運展望、並上修財測與目標價至逾千元大關，台積電光環激勵指數加快上漲速度與幅度。

不過，台股牛氣沖天，除資金擁抱台積電外，投資焦點聚焦於基期偏低的標的輪動，或是短線操作技術面整理型態已久且籌碼穩定的個股，顯見盤面對追高風險仍有戒心。

然而，台股位階提高主因AI遍地開花，導致很多公司於股東會中紛紛表態營運與AI連結，但挹注獲利成長實質效益有限。因此，投資人應提醒自己，披著假AI糖衣的股價終會打回原形，而具備AI高階技術與出貨成長貢獻獲利的個股，才是資金狂潮下投資的價值。

（作者是世新大學財金系副教授）