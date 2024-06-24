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就市論勢／半導體供應鏈 錢景佳

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國5月CPI與核心CPI年增率雙雙下降，CPI更自2022年7月來，首次連續兩個月持平。6月美國FOMC會議決定維持5.25%至5.5%的政策利率不變，但調高今年目標利率中值，年底前降息次數從三次減少至一次。此外，FOMC還上調PCE和核心PCE物價年增率預估值，顯示對美國聯準會的降息政策仍持謹慎態度。

FOMC會後聲明將上次例會對通膨進展不足的表述改為取得適度進展，並強調貨幣政策將繼續根據經濟數據表現因應調整，以保留未來政策的彈性。綜合CPI數據和FOMC會議結果，市場一改先前對降息的悲觀預期，9月降息機率再次升至60%以上，投資人信心大振，推升美股和台股表現。

AI浪潮持續推升更強大的運算資料中心需求，加上海外電子產品需求回溫，助攻台積電（2330）3／5奈米產能保持滿載，7奈米利用率也重回80%以上。隨多家國際大廠陸續推出新一代處理器，皆由台積電3奈米代工，推估2024年底，台積電3奈米月產能將需達約10萬片，2025年底也將擴充至每月約12萬片，以應對市場龐大需求。

投資建議

市場盛傳，台積電3／5奈米和CoWoS先進封裝產能供不應求，正醞釀漲價，相關正面效應將反映在2025上半年財報。總體來看，這一連串事件對台灣半導體供應鏈仍帶來正面影響，尤其是檢測分析、測試設備，以及測試耗材與製程耗材等相關族群。

台積電 奈米 美國聯準會

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