台股周線連三紅 電子版塊出現獲利了結賣壓

上周五台股受到部分權值股漲多修正壓力，終場下跌152點，收在23,253點。不過上周指數仍上漲748點，漲幅3.3%，順利收下周線連三紅。

上周五美股僅道瓊小漲，其他三大指數均收黑，其中又以費半指數下跌1.2%跌幅較重。美國重要科技股面臨獲利了結賣壓，留意短線是否轉向整理，資金回流金融傳產類股。

永豐期貨指出，加權指數上周五在大型電子股表現相對疲軟的情況下，下跌超過150點。盤面發展狀況與美股雷同，資金有往傳產與金融股流動的跡象，短線可注意相關族群。觀察整體盤面，雖台美電子股皆出現技術性獲利了結賣壓，但台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454），甚至跌幅較重的廣達（2382）皆守住五日線，權值股維持強多格局的狀況下，指數的多方發展不易轉向。未來觀察上述權值股有無跌破五日線，以及金融股與低位階小型類股的資金流入狀況，判斷指數是否轉向震盪。

此外，上周五外資期貨淨空單增加3,620口至20,148口，淨空單增加至逾2萬口，現貨賣超137億元，期現貨同步偏空操作，本周需密切留意外資動向。

布局上，安聯投信台股團隊表示，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群配置方向，可逢低承接基本面相對突出的標的。