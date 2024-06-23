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美對台軍售兩款攻擊型無人機 晟田等軍工供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國宣布對台出售兩款攻擊型無人機，法人機構指出，隨著無人機成為戰術新選項，加上此次軍售，儘管國內無人機標案市場偏小，但隨政策對於無人機的布局深化，有利晟田（4541）、駐龍（4572）等軍工股後市營運表現。

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，總額約3.6億美元。

法人機構指出，此次美國對台軍售無人機案可見政府對於無人機的布局深化，縱使台灣當前的無人機標案，總預算規模僅有66.8億元，市場偏小，但隨著未來無人機逐步成為趨勢，加上國防預算受惠既有專案結束，騰出空間，有利未來政府無人機預算增加，強化國內研發能量。

而民間廠商受惠國防部釋商、國產化需求，有利民間廠商突破學習曲線，改善國內無人機自製率不足的問題。國內雖然開始邁入軍用商規的無人機試產標，有望貢獻台灣相關廠商未來獲利，但對於標案的遴選廠商（統包商）而言，因為台灣無人機仍屬於初期產業，在未來產能逐步擴張時可能面臨學習曲線與交期問題，不過，政策發展有利亞航（2630）、晟田、駐龍等軍工股營運後市。

無人機 軍售

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