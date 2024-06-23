台股週線連3紅 法人：AI與半導體雙主軸不變

台股上週多方依舊強勢，週線大漲748.67點，週線連3紅。法人分析，人工智慧（AI）與半導體仍為台股中長期雙主軸，輝達股東會將於26日登場，有望釋出AI前景正向看法，對台股AI供應鏈題材熱度有正面幫助。

近期美國科技股大漲後，投資人逢高獲利了結，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）續跌，美股21日多數收低，標準普爾500指數下跌8.55點，或0.16%，收在5464.62點；以科技股為主的那斯達克指數下跌32.23點，或0.18%，收在17689.36點；費城半導體指數下跌71.476點，或1.27%，收在5538.535點；道瓊工業指數終場上漲15.57點，或0.04%，收在39150.33點。

三大法人上週合計買超台股708.67億元，外資與投信持續加碼，其中外資大舉買超619.65億元，為今年來單週買超第4高金額；投信回補90.55億元，僅有自營商站在賣方、小幅調節1.53億元。

21日為美國三巫日（衍生性金融商品結算日），加上富時指數調整盤後生效，影響台股週五表現，加權指數21日收在23253.39點，下跌152.71點，成交值新台幣6281.29億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，若不計21日指數下跌，台股這波強勢上漲，帶動指數連續8個交易日改寫歷史新高，統計這段期間共有100檔電子股股價創高，比重超過11.6%；非電族群同期間創高檔數僅80檔，創高比重約8%，明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出，隨著時間進入科技股下半年旺季，多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於AI趨勢，加上26日輝達將舉辦股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法，對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

針對第3季台股布局，柯鴻旼指出，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立，並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC（人工智慧個人電腦）與手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意；非電族群可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等。

永豐投顧指出，今年以來加權指數一路上攻，在AI產品輪廓更加清晰下，如今台股指數再創新高來到23406點，與季線乖離高達10.56%，技術指標進入嚴重超買區。雖然AI產業長期來看，形勢大好，但漲多若逢利空訊息，則修正速度也會加快加大。

永豐投顧提醒，外資期貨淨空單21日增加至2萬口新高水準，短線加權指數有回檔可能。由於預期台積電跌幅有限、股價有望再創高，預估加權指數區間為22800點至23600點。