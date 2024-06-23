股票大漲何時賣、跌至什麼程度借錢買？肥羊曝新書「兵法奧義」：但要有無法上市覺悟

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

大家都知道，肥羊兵法有個奧義存在，新書主要解釋奧義到底是啥，下面稍微介紹一下新書的內容：

1大漲何時賣股票呢

如果你沉不住氣，可能會賣在AB點，就如同許多團員在30元賣光中信金，最理想的賣點，應該是CD點，我問各位一件事情，C點和AB點有啥差別呢，事後看，當然分得出差別，但如果當時看呢，ABC點是一模一樣，真正最理想的賣點是D點，也就是下跌時要賣股票，傳統的跌買進思維是錯誤的

2.大跌何時買股票呢

DEFG點都可以，買應該沒爭議，記住一件很重要的事情，無論你賣了多少股票，事後都應該全部買回來，甚至加碼，這才叫長期投資

3.大跌何時可以借錢買股票呢

FG點都可以，但老問題出現了，F點和DE點有何差異呢，最理想的質押點是G點，質押在EF點也可以，壓力大了些而已，也就是上漲時要抄底買股票，傳統的漲看戲思維是錯誤的

因為和出版社對於貧民窟的問題，有點爭執，就如同台灣人不相信藝人沒有錢吃海鮮，本肥羊認為貧窮的藝人，本來就吃不起海鮮，雙方觀念分歧非常嚴重，大家要有，新書根本不可能上市的覺悟

以上所有的點位，都是事後才看的出來，事情發生時，根本不清楚，我本意是邊操作，邊修正自己的理論，邊出書教學，如果不出書的話，以後就只剩下操作，理論和教學將不再更新

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

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