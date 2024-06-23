法人狂敲股 躍市場熱點

台股上周五（21日）雖收黑，但全周仍上漲3.3%，周線連三紅。統計顯示，長榮航、聯電、永豐金等15檔「法人狂敲股」，端午節以來獲得三大法人大幅買超，股價表現相對亮眼，成為市場熱議與矚目的焦點。

台股農曆年後扶搖直上，投資人擔心的端午節變盤不但沒有發生，還價量俱揚。在強勁資金推升下，加權指數在兩周內接連攻占22,000點、23,000點關卡，累計兩周來強漲6.3%，持續改寫歷史新高。

統計顯示，端午節以來，外資買超電子、金融股最多；投信偏愛非電族群，尤其是航運、金融、水泥等，原因之一是高股息ETF持續買進；自營商的最愛則以電子股為主，其次是航運股。

CMoney統計，端午節以來，長榮航、聯電、永豐金、華航、開發金、群創、南亞科、力積電、元大金、金寶、台達電、英業達、台泥、國泰金、世界等15檔個股，獲得內外資同步買超最多。在這些個股中，電子股及非電子股各占一半，在非電子族群中，金融股占五檔，傳產股占三檔。

在近九個交易日以來，三大法人的最愛是長榮航，同步買超共15.3萬張。其中，投信大買13.5萬張，其次是自營商買超1.2萬張。長榮航是指標台股高股息ETF的重要持股，受惠於散戶資金持續流入高股息ETF，長榮航也不斷獲得投信大量買超。其他高股息ETF重倉持有的非電族群也有類似現象。

三大法人也同步買進聯電，合計買超9.5萬張，以外資為主力，買超7.6萬張之多，其次是投信買超逾萬張。不過，聯電同期間只上漲4.7%，漲幅不及其他法人也大幅買超的半導體族群，例如南亞科及力積電漲幅都超過11.4%，世界及台積電都大漲10.3%。

展望後市，人工智慧（AI）仍是長線題材，但短期可能震盪。綜合華南投顧董事長儲祥生、群益投顧總經理范振鴻看法，大盤短期內持續攀登歷史新高，指標股前景也亮眼突出，但股價跑太凶，獲利了結賣壓不小，可注意低檔轉強的族群。