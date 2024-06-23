祥碩、譜瑞-KY布局三策略 迎接反彈

景氣低迷時，祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）透過擴充產品線、提升高階產品組合、舉辦募資等三大策略，已為市況反彈做足準備。

PC去年市況不佳，衝擊祥碩營運表現，隨PC終端產品逐漸回溫，祥碩也主動出擊，壯大營運規模，今年5月底時完成3.3億美元（約新台幣106億元）海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位價格62.21美元（約新台幣2,000元）。

祥碩是繼世芯-KY之後，今年以來第二家在海外募資超過百億元的台灣上市櫃IC設計千金股，也是祥碩首度在國際資本市場籌資，進一步拓展海外知名度。

法人指出，祥碩此次海外募資不僅能夠優化公司股東結構，更可以提升研發量能，支撐中長期產品開發支出。

譜瑞-KY面對景氣不佳，依舊保持自己步調，推進PCIe Gen5、USB 4 Retimer產品進程，眾多新品將於下半年問世，法人認為在成本降低效益顯現，期望優化毛利率降低價格壓力帶來的衝擊，回到長期毛利率區間。

為擴大公司布局，在伺服器領域，譜瑞-KY推出PCIe Gen4 Retimer 4，已經開始出貨，Gen5產品也與一線客戶合作更多機種，公司看好將陸續獲客戶採用。