台股再創歷史新高 五公司市值站上1兆元

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股台積電（2330）領軍下再創23,406點歷史新高。其中不僅台積電身價暴漲，市值突破25兆元，AI族群中的鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382），加上獲利亮麗的富邦金（2881），五家市值均已破兆，寫下台股歷史新頁。

在台積電效應中，AI股鴻海市值來到2.9兆、聯發科2.3兆、廣達1.2兆，分居市值榜單的第二、三、四名；今年獲利亮麗的富邦金，以1.1兆元市值位居排行榜第五名。

台股同時出現五家市值突破兆元公司，史上首見，與年初行情在萬八附近震盪時，台股只有台積電、聯發科、鴻海三家相較，新增富邦金、廣達二家。

不止如此，台達電市值來到9,948億元，距兆元大關僅一步之遙，若明（24）日股價再上漲2元來到385元，即可成為第六家市值逾兆元的公司。此外，國泰金市值也來到9,737億元、中華電9,735億元，三檔「準」兆元股，隨時將再次改寫台股歷史新紀錄。

台積電不僅穩坐台股權王寶座，今年以來市值大增9.7兆元，也是第一多的公司；其次，鴻海增加1.4兆、聯發科7,593億，廣達3,669億元、國泰金2,325億元緊追在後。其它市值增加逾千億元的，還有富邦金、中信金、台達電、日月光投控、緯穎、華城、奇鋐、長榮、萬海等，AI股是其中最大贏家，金融、重電、航海王也都各有斬獲。

台積電 台股 富邦金

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