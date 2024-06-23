內外資圈預估 營收兆元俱樂部...今年衝六家

上市櫃公司歷經第2季初的法說會，再經過5、6月的股東會，各家高層陸續說明下半年營運展望後，根據外資、內資圈最新預估，繼鴻海（2317）、台積電（2330）、和碩（4938）、廣達（2382）後，今年可能再有緯創（3231）、文曄（3036）兩家加入「營收兆元俱樂部」，六家的總家數創下歷史新高。

從台積電4月中召開第2季的季度法說會開始，法人圈多確認晶圓代工、組裝、散熱、封裝等AI族群業績能見度最高，各機構也派出大量人員參與各家法說會，積極掌握基本面變化。

5月開始的股東會旺季，是掌握下半年產業能見度的最佳場合，許多基金經理人、研究員「南奔北跑」拚命趕場。根據各家公司董事長、總經理等高層最新說法，各券商投顧陸續出具各上市櫃公司投資研究報告。其中在逾1,840家上市櫃公司中，內外資針對467家公司總計出具2,514份投資報告，分析各家公司所屬產業現況及下半年營運前景、全年業績表現、投資評價等面向。

依各大外內資看法，去年全年營收突破1兆元大關公司包括鴻海、台積電、和碩、廣達等四家，今年除了這F4外，有望新添緯創、文曄兩檔新兵。

今年營收有望破兆公司 圖／經濟日報提供

彙總內外資約30份報告的看法，美系大行直指，通路訪查發現，從緯創的GPU模塊主板看到近期H100、H200等H系列有急單，證實輝達日前法說會上提到在Blackwell架構上線前，沒有看到任何需求趨緩現象；另外，券商認為，緯創的GB200主板市占率有機會達五成，高於之前預估的35%，預估今年營收成長至9,800億至1.05兆元間，且自5月下旬以來，外資預估全年營收都在破兆好榮景中。

文曄方面，法人圈預估全年營收將在8,900億至1.09兆元間。5月以來，法人圈樂觀看待文曄併購Future的綜效將明顯顯現，預估今、明年營收年成長將逾三成、一成。

此外，法人圈預估鴻海、台積電、和碩、廣達今年營收分別約6.7兆、2.7兆、1.4兆、1.2兆元，加上緯創與文曄，台股可望將有六家上市櫃公司營收將突破1兆元大關，家數將突破2023年與2022年的四家、五家，兆元家數將再寫歷史新高。