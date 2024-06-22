台股受惠AI 法人：不必對指數預設高低點

台股在人工智慧（AI）題材、台積電帶動下，不斷創新高，20日收在23406.1點新高，但21日漲多拉回。法人認為，台股受惠AI架構未變，不必對指數預設高低點。

台股漲多後，21日震盪下跌152.71點，收在23253.39點，成交值新台幣6510.02億元。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，現階段對台股高、低點不要預設立場，目前台股有4壞、4好因素。4壞因素包括從技術面來看，20日線的乖離率達近年新高；台積電美國存託憑證（ADR）與現股的溢價率，從先前的20%以上降為約15.8%，代表台積電ADR有點漲不動。

陳奕光指出，從融資餘額來看，20個交易日增逾200億元，較年初增加約26.8%，籌碼已經凌亂；外資布局空單達1萬6000多口，恐有反撲壓力。

至於4好因素，他說明，台股進入重新評等階段，以一般認知的25倍本益比，對照輝達（NVIDIA）的50倍本益比，應有上調空間；再以鴻海的19倍本益比來看，也有上調空間。

另外，台積電ADR似有軋空跡象，從去年底放空1200萬股，增至目前約2460萬股；台股籌碼多集中在外資、投信、自營商以及政府基金與官股銀行手中，因此籌碼相對穩定。

陳奕光認為，美國聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，有利股市動能維持，加上台積電大量買回庫藏股，以及外資借款餘額高達1.58兆元，有軋空的動力。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪指出，台股基本面沒問題，只是漲多拉回整理，且幅度也不大，整體趨勢未變。基本面好主因人工智慧（AI）帶動，AI利多將可望在下半年陸續發酵，甚至明年才真的落實，在利多可期的情況下，台股仍維持多頭架構。

蔡明翰認為，美國聯準會9月降息的期待仍在，對台股屬於正面訊息；台積電本益比調高為20至30倍後，只要財報公布的獲利能符合預期，對指數看法也不必預設立場。畢竟輝達股價一路向上，美國股市主要也是漲科技股，台股後續只要不遇到「黑天鵝」意外利空，仍有機會靠AI題材增溫。