Chromebook 有望出現換機潮 光寶科等供應鏈將受惠

Google Chromebook自2020年爆發新冠疫情以來，因遠端需求而帶動銷量大增後，其中，市場粗估，美國訂單約有七至八成是因線上教學的中小學的教育市場訂單，隨硬體使用年限已至，法人圈預估，Chromebook有望再現換機潮中，光寶科（2301）等供應鏈營運將受惠。

國內大型法人機構指出，僅管Google應公益組織的要求將Chromebook的系統支援年限拉高至10年，但因硬體設備有其使用極限，且教育機種用戶使用狀況不佳，導致近期已逐漸有換機需求出現，而主要品牌商現以Dell與Lenovo較多，預期將會為相關供應鏈的消費性產品帶來新成長動能。

而群電因筆電電源市占較高，光寶科因包含周邊設備與電源的消費性營收占比來到近四成、且相關營收貢獻水準已觸及近期底部，預期將會受惠。

分析師表示，展望後市營運，預期光寶科因新資料中心客戶滲透率攀升、AI伺服器出貨年增率高於三成且相關電源規格隨世代升級，外加水冷、氣冷散熱解決方案有望被部分客戶採用，進而帶動營收占比近二成的資料中心部門貢獻年增近二成，而AI PC電源瓦數將擺脫傳統商用筆電範疇且PC銷售量持續成長，將帶動營收占比近三成的PC電源及周邊配件部門貢獻小幅年增。

此外，電動車市需求有望重回成長將推升營收占比近二成的不可見光和車用部門貢獻年增近一成，因此，預估光寶光2025年營收將能重回成長。考量光寶汰弱留強策略持續進行，使傳統光電、消費性等獲利能力較差的產品銷售規模持續縮小，預估2025年營收1,534 億元、年增11.2%，因高階產品動能陸續發酵，維持毛利率預估至22.2%，使營業淨利年增15.9%至152.8億元，預估稅後淨利為149億元、年增12.8%，每股稅後純益近6.5元，獲利表現有望創歷史新高。