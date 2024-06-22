中國大陸發布水泥等節能降碳專案計劃 法人估水泥股受惠

中國大陸國家發改委等五個部門發布，有關鋼鐵業、煉油業、合成氨、水泥等四個產業的節能降碳專案行動計畫文件，推展高能耗產業的節能降碳工作中，法人預估，台泥（1101）、亞泥等水泥股營運將受惠。

法人機構表示，中國大陸政府對鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等四產業，不同時期設定主要目標，包括水泥熟料產能控制在18億噸，標竿水準以上產能占比來到30%，以下水準則退出市場。

另外，水泥熟料單位產品能耗比2020年降3.7%；到2025年，原油一次加工能力控制在10億噸以內；2024~2025年，藉由實施鋼鐵業節能降碳改造及用能設備更換形成節能2,000萬噸標準煤及減量二氧化碳5,300萬噸；合成氨產業節能降碳改造及用能設備更換形成節能500萬噸標準煤及減量二氧化碳1,300萬噸。

根據估算，現在中國大陸在鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等產業，仍有15%、15%、11%、16%的產能並未達到能耗基準水平。

分析師指出，隨著中國大陸三中到來，預期將陸續推出供給側改革、關停虧損廠、地產振興等措施，對相關產業帶來更為正面的產能控制，使得產品報價、價差，及業者評價可以得到修復下，正面看待水泥產業後市，看好台泥、亞泥營運後市。