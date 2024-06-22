台股周線連三紅 下周恐有壓 三大法人21日同步賣超

台股昨（21）日因美股大跌、台積電等權值F4全面熄火，加上指數短線漲多、四巫日在即、三大法人同站調節方、外資期貨淨空單逾2萬口等不利因素影響，行情開低收低，終場大跌152點、收23,253點，跌幅0.6%，成交量擴增至6,510億元大量，終止日線連四紅。

法人認為，台股短線承壓，加上外資轉買為賣，期貨淨空單大增，配合昨日台指期夜盤盤中跌逾百點，使得下周一行情回檔修正的機率大增。

上市櫃合計成交金額前九大 圖／經濟日報提供

台股多頭攻勢止步，加權指數開低震盪，早盤在權值股「積」弱不振下，權值F4（台積電、聯發科、鴻海、廣達）全面下跌，指數一度大跌超過250點，最低下探至23,151點。

低接買盤撐持，指數逐漸收斂跌點，不過終場仍大跌百餘點，呈現「價跌量增」格局。

值得注意的是，因富時指數調整，集中市場成交量躍居史上第八大、市櫃合計成交量7,763億元則改寫史上第六大量紀錄；而台股周線上漲748點或3.3%，連三紅，為今年第二強的單周漲幅。

盤面上，19大類股中，資金轉往傳產、金融，使得非電族群相對強勢，尤以水泥股上漲0.6%最亮眼，建材營造跌1.7%最弱勢；族群中以綠能環保漲2.4%最突出。

權值股中，僅台達電（2330）因獲得外資調高目標價扛起多方大旗，終場大漲3.6%，成為市值前十大公司中最強一檔；此外，富邦金小漲0.3%、國泰金收平盤，相對亮眼。上市公司市值為74.06兆元，仍為史上第二高。

集團作帳和衝刺AI仍是市場買氣焦點，包含被動元件龍頭國巨、華新科接棒輪動；此外，泛鴻海概念股、台積概念股部分個股亦不遑多讓，帶動面板、網通中小型股遍地開花。

至於千金股則呈現跌多漲少，僅創意、鈊象兩檔小漲收紅，以鈊象漲0.4%相對突出，弘塑跌8%最疲軟，股后緯穎和祥碩跌幅均超過5%。檔數部分，則維持17千金不變。

三大法人動向上，集中市場三大法人合計賣超153.4億元，由買轉賣。其中，外資終止連三買，轉為賣超137.9億元；投信賣超6.7億元，連二賣；自營商賣超8.7億元，由買轉賣。八大公股行庫則買超42億元，終止連三賣。

展望後市，綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利等市場名師看法，預料下周行情將以區間整理機率較大，短線上，研判指數將介於22,400點至23,600點間波動。

其中，由於外資期貨淨空單大增3,620口至20.148口，未平倉口數來到2萬口之上，成為影響後續行情的重要警訊。