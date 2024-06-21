「雙I」前景俏！高盛升鴻海目標價至257元 外資最高

鴻海（2317）本周股價強漲7%，成為推升台股創高走揚的關鍵之一。外資高盛證券在最新釋出的個股報告中指出，鴻海受惠iPhone AI智慧型手機、及AI伺服器兩大需求暢旺，將推升未來獲利增長，因此建議「買進」，目標價由227元上調至257元，居外資圈最高價。

蘋果全球開發者大會（WWDC）後，市場預期iPhone出貨量將顯著增加，特別是蘋果新推出的「Apple Intelligence」功能成為關注焦點，進一步刺激現有用戶的升級意願，同時推動其它消費性的換機周期。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱分析，iPhone與AI伺服器兩大產品的出貨動能，是推升鴻海未來營運成長的關鍵。如iPhone增加AI功能後，預估2025、2026年出貨量將因此增加1,000萬支及1,100萬支，達到2.405億支及2.485億支的水準，帶動鴻海消費電子業務在2025年和2026年增1%、2%。

在AI伺服器在增產推升下，同樣貢獻營收，並預計AI伺服器收入占比將在2024年和2025年分別達到13%和19%，主因鴻海不僅具有全方位AI伺服器的解決方案，且全球都有生產基地，可以提供客戶便利性的服務，本身強勁的資產負債表，有助承擔昂貴成本，因此鴻海在機架級AI伺服器方面，位居優勢地位。

高盛認為，未來iPhone出貨量及平均銷售單價（ASP）提高後，將有助於消費電子收入的增加，加上AI伺服器機架解決方案將自今年第4季開始出貨，貢獻收入連續增長，因此將鴻海2025-2027年營收預測分別上調1%、3%、3%，2026年至2027年毛利率各調升0.04與0.03個百分點。

除上調未來獲利預期外，高盛也將適用的本益比倍數由15.3倍上調至17.2倍，建議「買進」外，目標價由227元上調至257元，居外資圈最高，調幅13.2%。

高盛也提醒，在鴻海可能面臨的風險上，若電動車市場的成長速度未如預期，且鴻海在電動車組裝、設計、軟體和半導體方面的解決方案無法達到客戶預期，電動車業務可能導致營收增長放緩。