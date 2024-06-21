少年股神慘遭「軋空」？台積電爆2,892萬元違約交割

台股近日屢創歷史新高，少年股神卻慘遭「軋空」？臺灣證券交易所21日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,410萬元，買賣相抵後3,854萬元，達違約資訊揭露標準個股竟為台積電（2330），達2,892萬元。

以台股「T+2」交割制度來看，台積電19日股價延續近期漲勢，盤中最高攻抵984元掛牌後歷史新天價，最低953元，終場收在981元，上漲38元或4.0%，並未出現漲停或跌停鎖死情況，無論做多或做空的投資人，仍可當機立斷反向沖銷。

但為何最後引發違約交割事件，市場資深業內分析，台積電本波攻上900元後，隨在美股掛牌的ADR持續強漲，進一步向1,000元大關邁進，推測可能是「藝高人膽大的少年股神」錯估情勢，高檔放空後股價卻未大幅下跌，因此慘遭「軋空」。

證交所資料顯示，21日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,410萬元，是5月22日以來最多，今年以來第八高金額，其中，達到違約資訊揭露標準，僅有台積電一檔個股，申報證券商為國票安和分公司2,892萬元。