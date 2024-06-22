ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N漲13%

美股高檔震盪，台股本周在外資持續認錯回補下，由電子權值股領軍上攻，再寫歷史新高紀錄，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周續飆13.14%，蟬聯冠軍。

美聯準會（Fed）官員釋出鷹派談話，但高盛、花旗等華爾街券商陸續上調標普指數年底目標價，延續市場樂觀氛圍，台股延續上周漲勢，開高走高、續創新高，統計集中市場單周漲748點或3.32%，連三紅，櫃買市場周線漲3.83點或1.43%，連六紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，具槓桿威力的富邦蘋果正二N，單周漲幅達13.14%，再度掄元，第二、三名為富邦特選蘋果N、元大台股領航N，漲幅分別為6.21%、5.78%。

本周漲幅前段班主要分布於蘋果、電動車、高股息等特色，包括統一特選台灣5GN、元大特選電動車N、元大加權N、統一智慧電動車N、元大綠能N、元大ESG高股息N、統一微波高息20N等。