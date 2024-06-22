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一周熱門零股／廣達、群創 人氣強強滾
美股創高激勵，台股續創新高，本周漲748點，漲幅3.32%。廣達（2382）、群創、元大台灣高息低波入榜本周零股交易前十強。
根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：台積電、鴻海、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群創、廣達、元大台灣高息低波、元大台灣50、元大高股息，十檔標的交易量302萬至1,100萬股不等。
台積電連二周蟬聯熱門零股冠軍，零股交易量達1,100萬股。CoWoS訂單滿載積極擴產之際，未來將切入產出面板級扇出型封裝。
廣達首季AI伺服器營收占比拉升到20%至25%，隨AI晶片缺料情況緩解，法人看好，廣達本季AI伺服器營收占比可望超過三成，帶動整體營收季增13%至15%。
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