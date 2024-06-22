台股多空激戰，現階段大盤上檔有壓、下檔有撐，大聯大、遠百、佳世達、富邦金等「價值型」概念股，因本益比合理，股價不高且具備高現金股息殖利率，攻守兼備下，躍居為新一波市場追價標的。

台新投顧副總黃文清表示，季報、營收等財報揭曉，市場對上市櫃企業營運表現逐步反應，盤面走勢多空對峙、高檔震盪劇烈，當前操作策略應選股不選市。

統計現階段股價百元以下，現金股息殖利率3%以上、本益比20倍以下的「價值型」概念股，主要分布在光電、電子通路、電腦周邊等電子股，以及水泥、汽車、食品、航運、造紙、百貨、鋼鐵、金融等傳產族群。

從現金股息殖利率來看，永豐實（6790）、震旦行、至上、長榮航、亞泥、遠百、大國鋼、大聯大等，都在4%以上；大成、三陽工業、明基材、聯強、潤泰新、國泰金、富邦金、佳世達等，現金股息殖利率也都超過3%。

觀察這些個股本益比，潤泰新、國泰金、長榮航、大成、永豐實、三陽工業、富邦金、大國鋼、至上等在15倍以下；其他本益比低於20倍個股，還包括亞泥、震旦行、聯強、佳世達、遠百、明基材、大聯大等。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股目前短線上檔有壓，指數震盪整理，價值型投資策略已成為選股準則，尤其是股價不高、本益比合理，又具備高現金股息殖利率族群，有機會獲青睞。

展望盤勢，統一投顧董事長黎方國指出，現階段雖然國內外變數籠罩台股，但有些個股已開始蠢動，建議伺機進場布局績優股。