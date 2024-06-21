就市論勢／AI、半導體、生技 聚光

盤面分析

台股昨（21）日雖然中止連創新高紀錄，回檔152點，收23,253點，不過本周台股多方依舊強勢，周K線大漲748點，周線連三紅。

台股這波強勢上漲，以盤中最高價來看，指數連續八個交易日改寫歷史新高，統計這段期間股價亦有創高個股數量，共有100檔電子股創高，比重超過11.6%，非電族群同期間創高檔數僅80檔，創高比重約8%。

根據國際半導體產業協會SEMI指出，今年首季全球半導體製造業在AI需求帶動下，記憶體與邏輯晶片都出現反彈，台灣已連續第14年為半導體材料最大消費國。隨AI邊緣運算擴大運用範圍，帶動換機潮，半導體產業下半年有望全面復甦。

投資建議

隨時間進入科技股下半年旺季，搭配AI運用挹注，帶動的營收成長將成為推升股價動能，26日為輝達股東會，創辦人黃仁勳有望釋出對AI前景正向看法。

選股上，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立、重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意；非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等。

至於次產業，以電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換，以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。