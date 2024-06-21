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台積電買回自家股票1774張 抵銷限制股影響

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）日前6月5日召開董事會，會中拍板四議案，其中核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股 3,249張，抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，並非一般企業實施庫藏股或回購股票。台積電今日公告，於買回期間內累積已買1,774張，今日買295張，均價969.68元，累計已斥資逾16億元。

按照上述數據，台積電尚有1,475張尚待買回註銷，至今日為止執行率已達54.6%。

台積電並公告，董事會於113/06/05通過買回公司股份，截至113/06/21買回股份之累積總金額(元)：16億8,438萬3,161元。

台積電先前已公布預計買回區間價598至1,281元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回期間：113/06/06~113/08/05。

台積電先前說明，6月5日董事會決議抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股3,249張。維護股東權益。買回之股份將辦理銷除。

台積電先前也已因抵銷限制股影響買回自家股票，申報前三年內買回公司股份之情形：買回期間：111/02/16 ~ 111/02/25，實際買回：1,387張並註銷。

台積電 股票

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