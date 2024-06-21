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三大法人6月首見同步賣超 外資砍鴻海最多

中央社／ 台北21日電
鴻海。 路透
鴻海。 路透

台股今天震盪下跌152.71點，指數收在23253.39點，成交值新台幣6281.28億元。三大法人同步賣超，為6月來首見，外資賣超鴻海最多，達3萬4843張。

分析師王兆立表示，富時指數調整今天盤後生效，隨著成分股調整，尾盤出現較大波動，爆出1188億元大量，指數下殺35點，收在23253.39點，下挫152.71點，成交值達6281.28億元，創6月以來最大量。

王兆立說，隨著台指期完成結算，指數短期不易衝高，盤勢與先前不同，漲多的個股紛紛回檔，中小型股相對活絡。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股短線漲多，6月以來指數大漲逾2200點，今天早盤回檔修正，不過市場信心強勁，維持類股輪動格局，指數跌勢收斂，應是資金效應。

黃國偉說，隨著第2季即將結束，短期可留意季底投信作帳行情。此外，市場對於聯邦準備理事會（Fed）利率政策期待心理將持續牽動國際股市走向，美國個人消費支出物價指數及非農就業等經濟數據是市場關注重點。

三大法人今天同步賣超，共計賣超152.96億元；外資及陸資賣超138.67億元，投信賣超5.5億元，自營商賣超8.79億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超鴻海最多，達3萬4843張，其餘賣超前10名包括群益台灣精選高息（00919）、中鋼、復華台灣科技優息（00929）、陽明、南亞、亞泥、兆豐金、元大美債20正2（00680L）及遠東新。

華固今天除權息，每股配發7.5元現金及1元股票股利，在外資大舉賣超3800多張，股價表現疲弱，收在153元，下跌12.5元，跌幅達7.55%，面臨貼權息窘境。

外資今天買超友達最多，達12萬1691張，其餘買超前10名有彰銀、新光金、群創、宏碁、華航、長榮航、元大台灣價值高息（00940）、緯創及開發金。

在外資買超推升下，彰銀等股價幾乎全面收漲，群創更是強攻漲停，達15.6元，僅元大台灣價值高息收跌。

元大 外資

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