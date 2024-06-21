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台股本週大漲748點 上市公司總市值突破74兆元
根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數收在23253.39點，較上週大漲748.67點或3.33%，全體上市公司總市值進一步衝高到新台幣74兆668億元。
產業別指數方面，其他電子類指數本週上漲5.71%，漲幅最大，電器電纜類指數本週下跌2.65%，跌幅最深。未含金融類指數上漲679.51點，漲幅約3.44%，未含電子類指數上漲264.43點，漲幅1.30%，未含金融電子類指數上漲130.03點，漲幅0.80%。
本週全體上市股票成交金額2兆5076億元，股票成交量週轉率3.23%；成交金額前3名類股分別為半導體類7699.03億元，占全體上市股票交易金額30.70%，電腦及週邊設備類3167.74億元，交易金額占比12.63%，電子零組件類2481.80億元，交易占比9.90%。
累計今年年初開盤迄今共112個交易日，集中市場總成交金額47兆7398億元，市場日平均成交金額4262.49億元，股票成交量週轉率61.46%，股票日平均成交量週轉率0.55%。
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