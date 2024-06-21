台股下跌152點 三大法人賣超152億元

美國聯準會（Fed）主要目標是控制通貨膨脹，並維持經濟成長穩定，而美國就業數據的好壞，則是影響美國聯準會制訂貨幣政策的重要依據之一。 美國就業數據好，反映出當前製造業、營建業及服務業的就業情況良好，也代表美國經濟表現好，因而民眾消費意願及投資意願增加，形成股市成長及匯市強勁。聯準會做為美國中央銀行，就必須不斷觀察美國就業數據，並且不斷調整貨幣政策。

2024-06-21 14:01