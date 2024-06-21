台股下跌152點 三大法人賣超152億元
受到台積電（2330）、鴻海（2317）等拉回影響，台股21日下跌回檔，收在23,253.39點，下跌152.71點，跌幅0.65%，成交量重回6千億，達6,281.29億元，三大法人賣超152.96億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超138.67億元，投信賣超5.5億元，自營商賣超（合計）8.79億元，其中自營商（自行買賣）買超0.29億元，自營商（避險）賣超9.09億元。
在連日衝高下，台積電今下跌1.12%，收970元，鴻海、廣達（2382）也都下跌，聯發科（2454）相對強勢，小跌0.67%，收1,490元。群創（3481）已先卡位面板級扇出型封裝（FOPLP），現有試量產的產能已被預訂一空，爆量上漲至漲停板15.6元，也帶動友達、彩晶、東捷、友威科一同上漲。表現強勢的族群還有被動元件，國巨大漲逾6%，天二科技、鈺邦亮燈漲停。
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