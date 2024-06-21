聯準會放鴿怎預判？學者解析「利率點陣圖」：19位委員中17位贊成降息

預判聯準會決策 讓投資勝率越高

聯準會利率決策是牽動金融市場重要的變數，所以掌握相關數據及利率預測至關重要，因為投資人對利率決策的判斷，將攸關自己的投資決策。目前美國利率點陣圖及以期貨合約為基礎的美國金融交易所之FedWatch工具，都能看出市場預期將升或降息，點陣圖代表聯準會官員將對未來幾年利率的預測，FedWatch工具更是用來評估隔夜利率走向的工具。

由於美元為全球儲備資產之一，且全球貿易及金融交易皆以美元計價，所以美國聯準會的利率決策會影響全球央行的決策，當然也包括台灣的央行（影響台灣的重貼現率）。

一個國家的利率升降，會影響國與國之間的貨幣競爭力（當美國利率下跌，美國資金外移，造成美元貶值；美國利率上升，會使國外資金流向美國，造成美元升值）及貿易競爭力（美元貶值，出口競爭力增加，美元升值，出口競爭力減少）。

整體而言，若美國貨幣政策調整，除了影響美國自身經濟及貿易，更會影響他國的貨幣政策，因此對全球經濟及金融市場影響甚鉅。

美國降息也會讓世界經濟及貿易產生巨大的變化，因降息會降低企業籌資成本及投資成本，同樣的也會讓投資人舉債成本降低，造成美國股市及全球股市上揚。

由於經濟活躍，會造成大宗商品價格上揚，也因利率下降，造成先前所發行債劵利率較高而具吸引力，債劵價格上升，尤其是長期債劵所形成的資本利得影響更大。

聯準會的利率政策對全球經濟及投資有相當的影響力，本章將分析如何利用國內生產毛額（GDP）、失業率（Unemployment）、個人消費支出物價指數通貨膨脹率（PCE inflation）、利率點陣圖及30天聯邦基金期貨定價數據，預判美國聯準會的利率政策。

從利率點陣圖預估聯準會升息或降息

根據聯準會發布的點陣圖及2023年12月經濟預測顯示（圖6-2-1），美國聯準會官員針對2024年政策利率中位預期為4.6％，2023年底利率中位數為5.4％（藍框處），顯示2024年將降息75個基點，若降息一次為25基點（0.25％），也就是2024年會降息3次。2025年底利率中位數為3.6％，故再度降息4次（4.6％－3.6％＝1％）。

從圖6-2-2，可發現美國聯準會委員2024年的6月投票利率區間5.25％～5.5％以下有15位（藍框處），5.5％以上有3位，故可預期美國2024年開始降息。

從圖6-2-3中，可發現美國聯準會委員2024年的9月投票利率區間5.25％～5.5％以下有17位（藍框處），5.5％以上有2位，可預期美國2024年將降息。

從圖6-2-4中，可發現美國聯準會委員2024年12月投票利率區間5.5％以下有19位（藍框處），5.5％以上有0位，可預期美國2024年降息，從表6-2-1可以發現，2023年12月利率點陣圖中，聯準會對降息的看法是非常明顯的，因為聯準會19位委員中有高達17位委員贊成降息，比例超過90％。

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編按：

聯準會是否降息牽動全世界投資人的神經，然而如此重要之事，能夠透過聯準會發布資料分析未來趨勢的人卻在少數。

在資訊爆炸的當下，往往會透過各種渠道接收別人解讀過後的二手資訊，然而這樣的獲取方式，無異將掌握財富的判斷交託給第三方代勞；就像我們不會將提款密碼交給別人，那為何別人會告訴我們投資世界的財富密碼？與其道聽塗說，不如好好學會讀懂資料、自行分析判讀。

本書作者曾任銀行高階主管，也在大學擔任教職，發現不少知網路平台提供資料居然都是錯的，於是提筆寫下本書；旨在說明如何判斷美國景氣最重要指標的定義、編製單位及下載點。

（本文摘自財經傳訊出版《一口氣看懂世界金融關鍵指標成為投資大贏家：STEP BY STEP由權威單位下載歷史資料，讓你對全球景氣動向產生直覺反應》，作者：劉教授）