快訊

陳妍希爆婚變後首現身 網友一看驚呼「臉部浮腫像哭過」

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

台股下跌152點週線仍收紅 法人：留意季底作帳行情

中央社／ 台北21日電

輝達（NVIDIA）及台積電漲多回檔，加上富時指數調整盤後生效，台股震盪劇烈，終場下跌152.71點，收在23253.39點，本週仍上漲748.67點。法人表示，資金充沛是推升台股的一大動能，近期可留意投信季底作帳行情。

台股今天上下震盪200點，加權指數最低下探23151.15點，最高達23351.17點，終場收在23253.39點，下跌152.71點，跌幅約0.65%，成交值新台幣6281.28億元。台股本週上漲748.67點，週線連3紅。

台灣50ETF（0050）成分股納入奇鋐，刪除彰銀，奇鋐股價不漲反跌，收在731元，下跌9元；彰銀收在18.3元，上漲0.1元。

台積電收在970元，下跌11元，市值降至25.15兆元，影響大盤約89點。鴻海收在212元，下跌5.5元；聯發科同步走弱，收在1490元，下跌10元。電子類股指數下跌0.89%。

傳統產業股漲跌互見，水泥類股指數上揚逾1%，表現相對強勢；營建類股指數下挫1.69%，相對疲弱，鋼鐵及橡膠類股同步走低。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，市場資金充沛，即便今天大盤收跌，不過投資人信心依然強勁，維持類股輪動格局，近期可留意季底結帳行情。

台積電 台股

延伸閱讀

7月台股期指跌167點

台積電等權值股熄火 台股盤中重挫254點後跌勢收斂

搶搭高息列車！00919 第五次配息將登場 今為最後買進日

費半指數重挫 法人：台股可能回檔修正

相關新聞

聯準會放鴿怎預判？學者解析「利率點陣圖」：19位委員中17位贊成降息

聯準會利率決策是牽動金融市場重要的變數，所以掌握相關數據及利率預測至關重要，因為投資人對利率決策的判斷，將攸關自己的投資決策。目前美國利率點陣圖及以期貨合約為基礎的美國金融交易所之FedWatch工具，都能看出市場預期將升或降息，點陣圖代表聯準會官員將對未來幾年利率的預測，FedWatch工具更是用來評估隔夜利率走向的工具。

聯準會要放鴿？學者分析2關鍵數據「通膨趨緩、經濟漸衰」：提早布局股債

美國聯準會（Fed）主要目標是控制通貨膨脹，並維持經濟成長穩定，而美國就業數據的好壞，則是影響美國聯準會制訂貨幣政策的重要依據之一。 美國就業數據好，反映出當前製造業、營建業及服務業的就業情況良好，也代表美國經濟表現好，因而民眾消費意願及投資意願增加，形成股市成長及匯市強勁。聯準會做為美國中央銀行，就必須不斷觀察美國就業數據，並且不斷調整貨幣政策。

台股漲多修正…拉回152點收23,253點 台積電收跌11元

台股21日開低走低、漲多拉回，終場收23,253.39點，跌152.71點、跌幅0.65%，成交金額6,281.28億元...

今天四巫日！股市波動變大、交易量暴漲 專家示警：回檔機率高、小心賠錢

那斯達克、費半指數近期呈現出強勁的上升趨勢，鴻海（2317）站上兩百元，台積電（2330）也距離千元僅差19元就要到了，投資者信心高漲。在這樣的背景下，6月21日即將迎來一年中最具波動性的交易日之一的四巫日。

台股下跌152點 三大法人賣超152億元

受到台積電（2330）、鴻海（2317）等拉回影響，台股21日下跌回檔，收在23,253.39點，下跌152.71點，跌...

台股早盤挫逾200點 台積電跌20元開961元

台股21日開盤跌212.20點，開盤指數23193.90點；台積電（2330）以961元開盤、跌20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。