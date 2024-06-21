台股下跌152點週線仍收紅 法人：留意季底作帳行情
輝達（NVIDIA）及台積電漲多回檔，加上富時指數調整盤後生效，台股震盪劇烈，終場下跌152.71點，收在23253.39點，本週仍上漲748.67點。法人表示，資金充沛是推升台股的一大動能，近期可留意投信季底作帳行情。
台股今天上下震盪200點，加權指數最低下探23151.15點，最高達23351.17點，終場收在23253.39點，下跌152.71點，跌幅約0.65%，成交值新台幣6281.28億元。台股本週上漲748.67點，週線連3紅。
台灣50ETF（0050）成分股納入奇鋐，刪除彰銀，奇鋐股價不漲反跌，收在731元，下跌9元；彰銀收在18.3元，上漲0.1元。
台積電收在970元，下跌11元，市值降至25.15兆元，影響大盤約89點。鴻海收在212元，下跌5.5元；聯發科同步走弱，收在1490元，下跌10元。電子類股指數下跌0.89%。
傳統產業股漲跌互見，水泥類股指數上揚逾1%，表現相對強勢；營建類股指數下挫1.69%，相對疲弱，鋼鐵及橡膠類股同步走低。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，市場資金充沛，即便今天大盤收跌，不過投資人信心依然強勁，維持類股輪動格局，近期可留意季底結帳行情。
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