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台股漲多修正…拉回152點收23,253點 台積電收跌11元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
台股今日開低走低、漲多拉回，終場收23,253.39點。台積電（2330）收970元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股今日開低走低、漲多拉回，終場收23,253.39點。台積電（2330）收970元。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股21日開低走低、漲多拉回，終場收23,253.39點，跌152.71點、跌幅0.65%，成交金額6,281.28億元。另外，櫃買指數也收跌0.3%。台積電（2330）收970元、跌11元。

AI族群大部分集體回檔修正，包括緯穎（6669）、研揚（6579）、廣明（6188）、高力（8996）、技嘉（2376）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、勤誠（8210）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等；反觀創意（3443）、緯創（3231）則逆勢走揚。

在近期資金輪動下，強勢族群包括，面板族群的群創、友達、彩晶；晶片電阻的華新科、大毅、國巨；被動元件的天揚、華容、立隆電、凱美、信昌電；光電設備族群的晶彩科、東捷、杭特、均豪、京鼎等紛紛走強。

太陽能族群的鑫科、國碩、達能、太極、聯合再生；化工相關族群的中華化、新應材、永光、康普、東聯、材料-KY等，也紛紛上攻。

聯準會官員釋出鴿派談話，初請失業金人數在6月份非農就業報告調查中仍居高不下，預計隨著勞動力需求進一步下降，可用勞動力供應增加，勞動力市場狀況將繼續降溫，推升市場預期聯準會9月降息機率上升，有利風險資產偏好。

投資策略上，統一投顧建議，聯準會官員釋出鴿派談話，美國勞動力市場狀況將繼續降溫，推升市場預期聯準會9月降息機率上升，有利風險資產偏好。

台股方面，類股良性輪動，惟大盤短線漲多，正乖離過大，一旦5日均線跌破，建議先落袋為安，並留意四巫日結算後，美科技股短線上的走勢。

選股方向上，建議聚焦半導體先進製程、AI PC概念、科技新品發布概念、蘋果概念股、航空與散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、高殖利率個股等族群為主。

聯準會 蘋果概念股

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