聯準會要放鴿？學者分析2關鍵數據「通膨趨緩、經濟漸衰」：提早布局股債

影響聯準會利率政策最重要的關鍵之一：就業

美國聯準會（Fed）主要目標是控制通貨膨脹，並維持經濟成長穩定，而美國就業數據的好壞，則是影響美國聯準會制訂貨幣政策的重要依據之一。

美國就業數據好，反映出當前製造業、營建業及服務業的就業情況良好，也代表美國經濟表現好，因而民眾消費意願及投資意願增加，形成股市成長及匯市強勁。聯準會做為美國中央銀行，就必須不斷觀察美國就業數據，並且不斷調整貨幣政策。

美國通膨是否降溫及勞動市場是否恢復信心，是投資人最關注的兩項指標，聯準會被賦予的兩大政策目標也是控制通膨與穩定就業，所以不管投資人或是政府，都會認為該兩項指標會影響聯準會升息或降息。

2023年許多經濟學者認為升息循環已經結束，以及經濟數據表現不如過去強勁，所以經濟衰退的可能性已經慢慢升高了。

舉例來說，美國2023年10月就業報告經勞工統計局統計後出爐，10月非農新增就業人口經過季調後達15萬人，低於市場預期的18萬人與過去12個月平均每月25.8萬人的增幅；10月勞動參與率為62.7％，較9月的62.8％下降0.1％。除非農新增就業人口減少外，勞動參與率也減少了。

美國領取失業救濟金人數在2023年11月4日為止當周，初領失業救濟金人數維持在21.7萬人，低於市場預期的22萬人；但連續領取失業救濟金的人數截至2023年11月4日當周，上升至183.4萬人，高於市場預期，及首次申請失業救濟金人數的4周移動平均值，較前周修正值增加1,500人至21.2萬人。另外，美國2023年10月平均每周工時為34.3小時，低於預期34.4小時，10月較9月少0.1個小時，平均每周工時月增率為－0.3％，年增率為－0.9％。

綜合上述各項美國勞動市場資訊，可以發現美國經濟已逐漸在衰退，美國聯準會可能啟動降息措施；但通膨也可能再起，聯準會仍會升息因應。

讀者可以透過美國各項就業數據，預判聯準會將降息或升息，提早布局債劵或股票市場，以及做好資產配置。

雇傭成本指數：聯準會用它來判斷通膨

雇傭成本指數（Employment Cost Index, ECI）：是統計企業支付勞工薪資、健康保險等福利的成本，也是通貨膨脹的預警，因為企業會將勞務成本轉嫁給消費者，造成零售物價上漲。所以該指標被美國聯準會官員視為密切關注通膨的指標。

2023年美國Q3雇傭成本指數為4.3％（參考圖3-5-1及表3-5-1），低於Q2的增幅幅度（Q2雇傭成本指數為4.5％）。從年增率的數據來看，雇傭成本的降溫速度將會慢慢顯著，因為2023年Q3之雇傭成本指數年增率為4.3％，已經創下2021年Q4以來的新低，也低於2023年Q2的4.5％及2022年Q3的5.2％。

另外，雇傭成本指數的年增率已於2022年Q2觸頂（5.5％），之後慢慢的趨緩，足見勞動市場及就業狀況已經開始緩和，可預期未來通膨會趨緩，加上以巴戰爭尚未緩和，聯準會即將啟動寬鬆的貨幣政策──降息。

圖3-5-2為美國勞工統計局提供的雇傭成本指數，資料中發現美國2023年第三季的雇傭成本指數為4.3％，開始陸續調降了。

從下圖可發現，2020第1季雇傭成本指數年增率低於3％（2.8％），並且從年初降到2020年第4季年底（2.6％）；但從2021年第1季（2.8％）開始逐步升高，原因為空缺職位數量接近創紀錄水準，所以雇主們不得不以更高的薪資和其他福利來吸引勞工和留住勞工，導致美國勞動力成本持續上升，進而形成雇傭成本指數上升。

直到2022年第2季（5.5％）達到最高點，但從2023年第1季（4.8％）開始逐步緩和，直到2023年第3季年增率為4.3％。

綜合上述資料顯示，美國通膨逐漸下降，因此升息政策已經放慢了，預估聯準會寬鬆貨幣政策的降息即將到來。

總結

1、從美國的勞動參與率、非農新增就業人口及失業率觀察美國就業狀態，以利解讀聯準會的利率政策及做好資產配置。 2、利用美國非農就業數據的家庭調查及機構調查兩種方式，深入了解美國勞動力、失業人數及失業率統計等資訊，以利了解美國就業資訊後做好資產配置。 3、從初次申請失業救濟金及連續申請失業救濟金人數，觀察美國就業市場，以利解讀聯準會的利率政策及做好資產配置。 4、從美國勞動市場每周平均工時及每小時薪資觀察美國勞動市場，以利解讀聯準會的利率政策及做好資產配置。 5、從美國勞動市場雇傭成本指數，觀察美國勞動市場，以利解讀聯準會的利率政策及做好資產配置。

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編按：

聯準會是否降息牽動全世界投資人的神經，然而如此重要之事，能夠透過聯準會發布資料分析未來趨勢的人卻在少數。

在資訊爆炸的當下，往往會透過各種渠道接收別人解讀過後的二手資訊，然而這樣的獲取方式，無異將掌握財富的判斷交託給第三方代勞；就像我們不會將提款密碼交給別人，那為何別人會告訴我們投資世界的財富密碼？與其道聽塗說，不如好好學會讀懂資料、自行分析判讀。

本書作者曾任銀行高階主管，也在大學擔任教職，發現不少知網路平台提供資料居然都是錯的，於是提筆寫下本書；旨在說明如何判斷美國景氣最重要指標的定義、編製單位及下載點。

（本文摘自財經傳訊出版《一口氣看懂世界金融關鍵指標成為投資大贏家：STEP BY STEP由權威單位下載歷史資料，讓你對全球景氣動向產生直覺反應》，作者：劉教授）