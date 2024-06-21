今天四巫日！股市波動變大、交易量暴漲 專家示警：回檔機率高、小心賠錢
那斯達克、費半指數近期呈現出強勁的上升趨勢，鴻海（2317）站上兩百元，台積電（2330）也距離千元僅差19元就要到了，投資者信心高漲。在這樣的背景下，6月21日即將迎來一年中最具波動性的交易日之一的四巫日。
四巫日，指的是每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五，這一天同時有四種金融衍生工具到期，包括股指期貨、股指期權、個股期貨和個股期權。
每逢四巫日，市場波動性劇增，交易量暴漲，對於投資者來說既是挑戰也是機遇。究竟四巫日表現為何？讓我們經由以下圖表來一探究竟。
從圖表中我們可以知道，每次四巫日下跌機率大幅高於上漲機率，且我們可以看出只要前一個月上漲行情較大，四巫日下跌的機率就更高，而近一個月來納斯達克約上漲了16%的幅度，根據過去統計來看，週五那斯達克指數在「四巫日」出現回檔的機率也相對的高。
※本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。※
本文獲「玩股網-玩股華安」授權轉載，原文：6/21四巫日！行情統計一次看！究竟四巫日納斯達克漲跌機率為何？我們該注意什麼？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言