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今天四巫日！股市波動變大、交易量暴漲 專家示警：回檔機率高、小心賠錢

聯合新聞網／ 玩股網
今天是一年中最具波動性的交易日之一的四巫日。路透
今天是一年中最具波動性的交易日之一的四巫日。路透

那斯達克、費半指數近期呈現出強勁的上升趨勢，鴻海（2317）站上兩百元，台積電（2330）也距離千元僅差19元就要到了，投資者信心高漲。在這樣的背景下，6月21日即將迎來一年中最具波動性的交易日之一的四巫日。

四巫日，指的是每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五，這一天同時有四種金融衍生工具到期，包括股指期貨、股指期權、個股期貨和個股期權。

每逢四巫日，市場波動性劇增，交易量暴漲，對於投資者來說既是挑戰也是機遇。究竟四巫日表現為何？讓我們經由以下圖表來一探究竟。

從圖表中我們可以知道，每次四巫日下跌機率大幅高於上漲機率，且我們可以看出只要前一個月上漲行情較大，四巫日下跌的機率就更高，而近一個月來納斯達克約上漲了16%的幅度，根據過去統計來看，週五那斯達克指數在「四巫日」出現回檔的機率也相對的高。

※本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。※

本文獲「玩股網-玩股華安」授權轉載，原文：6/21四巫日！行情統計一次看！究竟四巫日納斯達克漲跌機率為何？我們該注意什麼？

2330台積電 那斯達克 鴻海2317

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