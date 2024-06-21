台股早盤挫逾200點 台積電跌20元開961元

台股21日開盤跌212.20點，開盤指數23193.90點；台積電（2330）以961元開盤、跌20元。

凱基投顧分析，台股周四（20日）開平震盪走高、收長紅K棒，再創歷史新高，即便短期技術面與20日均線正乖離高達6%以上，且周三（19日）成交金額略有失控達6,180億元，近期只要成交金額能夠控制於20日均量4,900~5,000億元附近，不要出現單日量能過大，或者連續數日量能萎縮，台股多頭格局或將延續。

觀察台股盤面族群，權值電子股漲勢稍有放緩，使得中小型電子股、非金電個別族群較具表現空間，盤面呈現良性輪動，電子次產業聚焦 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 設備、半導體封測、散熱、PCB、記憶體相關、 砷化鎵【砷化鎵】砷化鎵（GaAs）是鎵和砷兩種元素所合成的化合物，為重要的半導體材料，具有傳輸速度佳、耗電量小、雜訊低、線性度佳不易失真，且耐高電壓等特性。目前砷化鎵常應用在無線通訊產品上，尤其功率放大器，是現有技術中的重要材料。 ，非金電留意電機機械、航運股。

美股20日四大指數收盤： 道瓊工業指數【道瓊工業指數】道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average\, DJIA）是由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯．道（Charles Dow）等人創造的股票市場指數之一。DJIA首次公布於1896年5月26日，是最悠久的美國股市指數之一。時至今日，道瓊工業指數涵蓋範圍擴及美國30家最大、最知名的上市公司。 上漲299.90點，漲幅0.77%，收39,134.76點；標普500指數下跌13.86點，跌幅0.25%，收5,473.17點；那斯達克指數下跌140.64點，跌幅0.79%，收17,721.59點。台積電 ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。 周四下跌2.4%，收在175.38美元，較台北交易溢價15.61%。

輝達（NVIDIA）下跌3.54%，稍早曾上漲最多3.82%。近日才剛取代微軟，成為全球市值最高的公司，如今將寶座又還給微軟。

上周美國初請失業金人數下降，但最新數據顯示，請領失業金的總人數達到1月以來最高水準，表明美國就業市場繼續降溫。另外，根據FedWatch工具，貨幣市場目前預計聯準會9月降息1碼的可能性為58%。

三大法人昨日買超312.5億元，其中，外資持續買超227億元，連三買，6月以來共買871.2億元，今年以來買超回升至1,566.3億元。

投信昨日反手小賣7.9億元，買盤縮手；八大公股券商調節88.6億元，是4月1日來最多，連三賣，為後續低檔護盤儲備銀彈。

自營商單日大幅回補93.4億元，終止連三賣，為今年第二大買超金額，僅次於3月12日的96.5億元。

統一 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 表示， 選擇權【選擇權】選擇權是衍生性金融商品的一種，選擇權的買方透過支付權利金，取得權利但沒有義務，可在未來的特定日期或之前，以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方，也就是把權利售出者，只要買方提出履約權利時，就必須承擔義務，不可放棄。所以，交易選擇權時，買方支付權利金而擁有要求履約的權利，但可以放棄；賣方會收到權利金，並有承擔履約的義務。 未平倉部分，選擇權未平倉部分，6月W4周選賣權最大未平倉上升200點至23,000點，買權最大未平倉上升200點至23,500點，顯示最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資在夜盤大幅加碼3,060口空單，日盤則大幅加碼4,005口空單，未平倉淨空單增加至-17,170口；十大特定法人也大幅加碼5,665口空單，使淨空單增加至-7,201口。