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費半指數重挫 法人：台股可能回檔修正

中央社／ 台北21日電

美股主要指數20日多數收低，道瓊指數上漲299點，那斯達克指數下跌140點，費城半導體指數重挫155點。法人表示，台指期下挫逾300點，台股今天可能隨著回檔修正。

輝達（NVIDIA）等人工智慧（AI）概念股紛紛收跌，影響美股主要指數多數收低，道瓊工業指數上漲299.9點，漲幅0.77%；標準普爾500指數下跌13.86點，跌幅0.25%；那斯達克指數下跌140.64點，跌幅0.79%；費城半導體指數重挫155.11點，跌幅2.69%。

國內外產業訊息方面，保瑞藥業董事會通過，以3000萬美元（約新台幣9.69億元）收購美國新興生物科技公司Emergent BioSolutions旗下位於美國馬里蘭州巴爾的摩無菌製劑廠，預計可強化全球委託代工製造業務（CDMO）製程技術與開發能力。

研調機構集邦科技指出，6月電視面板需求持續減弱，中國「618購物節」促銷狀況未如預期，銷量年減幅度可能逾雙位數，意味品牌客戶短期內無能力擴大或延續前幾個月的面板採購動能。

中鋼宣布，7月內銷盤價以平盤開出，第3季季盤產品，以平高盤為基調，除了鋼板的SM570系列、其他板每噸漲新台幣500元，汽車料每噸漲800元；展望今年下半年，用鋼產業終端需求可望緩和回升，回到既有成長軌道。

台灣美光的后里廠20日傍晚發生火災，台灣美光指出，經查所有員工與承包商均安全無虞，且廠區營運未受任何影響。

法人表示，隨著費城半導體指數重挫，台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.31美元，跌幅2.4%，台指期大跌逾300點，台股今天可能出現漲多回檔修正走勢。

新台幣 電視面板

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