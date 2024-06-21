富蘭克林首波在 LINE Bank 上架超過50檔基金

富蘭克林首次與LINE Bank攜手，推出國民的基金陣容堅強，本次共在LINE Bank上架超過50檔境內、外基金，投資人在LINE Bank可以「全面、終身0手續費」，選購當前美國利率政策轉折階段的美國股債平衡型及精選收益複合 債券型基金【債券型基金】債券型基金是以債券為主要投資標的的共同基金，除了債券之外，尚可投資於金融債券、債券附買回、定存、短期票券等。一般而言，債券型基金絕大多數是以開放型基金型態發行，並採取不分配收益方式，以合法節稅。目前國內大部分債券型基金屬性偏向於收益型債券基金，以獲取穩定的利息為主。 的「雙收益組合」、搶攻AI科技崛起與淨零永續雙主流趨勢題材的科技、生技型基金和全球 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 基金、富有轉型商機的印度、日本基金，豐富完整的基金與0手續費，是LINE Bank客戶配置致勝投資組合的重要關鍵，提供多元化的投資選擇。

LINE Bank表示，從普惠金融角度出發，LINE Bank是投資人手機上，便捷的基金申購捷徑。無需受到營業時間、地點或手續費的拘束，打開LINE Bank即能輕鬆管理資產。

LINE Bank上架的富蘭克林境內外基金產品相當完整，加上LINE Bank推出「全面、終身0手續費」優惠活動，是值得投資人選擇的銀行投資平台。

富蘭克林則提供最新市場研究報告、時下熱門理財話題追蹤，資源豐富，有效協助LINE Bank客戶掌握佈局契機，規劃並靈活調配出最適切的配置組合。

LINE Bank是國內第一家提供買境內、外基金全面、終身0手續費的銀行，活動期間完成開立信託帳戶的客戶，基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「終身0手續費」，幫客戶省下荷包，投資績效不打折。投資人現在進入LINE錢包點選LINE Bank捷徑，開立信託帳戶與完成投資風險屬性評估即可馬上申購！

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