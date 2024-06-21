全體證券商5月稅後淨利83.25億元 累計稅後淨利416.3億元
2024年5月全體證券商稅後淨利83.25億元，較4月成長13.36億元，約19.12%。累計1至5月全體證券商稅後淨利416.3億元，較去(2023)年同期成長160.50億元，約62.74%。
5月大盤總成交值約10.136兆元，較4月增加13.81%，使證券商經紀手續費收入較4月成長；5月自營的借券與附賣回債券損失及衍生工具損失較多，使證券商自營業務淨利較4月衰退0.86億元，約6.09%；5月證券商承銷業務淨利則較4月成長1.03億元，約19.22%。累計2024年1至5月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長37.35億元，約43.35%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長9.78億元，約39.06%。
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