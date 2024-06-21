券商單月賺83億 勁揚19%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股5月量價齊揚，攻抵22,000點關前，並續寫史上新里程碑，證券業獲利水漲船高。臺灣證券交易所昨（20）日公布，全體證券商5月稅後純益83.2億元，較前一月成長13.3億元或19.1%，是今年第三高。證交所統計，累計前五月全體證券商稅後純益416.3億元，年增160.5億元或62.7%。

美國聯準會主席鮑爾稱，下一步行動不太可能是升息，提振市場信心，加上美股、台股企業財報優於預期，以及輝達展望續佳，AI多頭順風車持續飛馳，在外資認錯回補下，台股5月隨美股延續驚驚漲走勢，交投熱絡帶旺證券商營運表現。

證交所分析，大盤5月總成交值約10.1兆元，較上月成長13.8%，推升證券商經紀手續費收入同步增加，單月經紀業務稅前純益92.5億元，較上月的77.3億元成長19.6%，扮演主要動能。

其他業務方面，5月自營的借券與附賣回債券損失及衍生工具損失較多，使證券商自營業務稅前純益降至13.2億元，較前一月減0.8億元或6%；證券商5月承銷業務稅前純益為6.3億元，較前一月增加1億元或19.2%。

累計前五月證券商獲利表現，經紀手續費收入隨大盤總成交值增加，經紀業務稅前純益達373.4億元，年增179.2億元或92.3%；自營出售證券利益較多，帶動證券商自營業務稅前純益達123.5億元，年增37.3億元或43.3%；承銷業務稅前純益34.8億元，年增9.7億元或39%。

台股 證券商

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