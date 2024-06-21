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台股將陸續發放現金股息 2,926億活水來了
台股看回不回，法人指出，自今（21）日起至7月19日止，包括台積電（2330）、台達電等203家公司，將陸續發放總計2,926.1億元現金股息，可望添增股市資金活水，提供新一波上攻動能或下檔支撐力道。
兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清指出，美股、台股多頭氣勢仍強，AI相關題材持續吸引人氣，技術型態、籌碼面均有利多方發揮，雖然漲多需留意獲利賣壓伺機出籠，所幸上市櫃公司除息後，現金股息陸續發放且再投入，亦帶來股市資金動能來源。
統計今日至7月19日止，將有203家上市櫃公司發放股息，以規模排序來看，預計7月11日發放的台積電907.6億元居冠，台達電、和泰車、和碩等三家股息亦超過百億元，分別為167億元、111.4億元、106.5億元。
現金股利發放水準在40億元以上公司，還包括：國巨83.8億元、緯創74.6億元、緯穎73.4億元、正新64.8億元、群光59.2億元、聯強50億元、東元47億元、瑞儀46.5億元、華新44.3億元、豐泰42.4億元、萬海42億元。
至於京城銀、臻鼎-KY、致茂、遠雄、國產、群電、東陽、中保科、華固等公司，則在20.7億至33.3億元不等，加上其餘股息在20億元以下公司，合計現金股息將達2,926.1億元。
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