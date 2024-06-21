台股連三紅 再創新高點…鴻家軍季底作帳拉抬、貨櫃三雄維繫人氣

台股多頭列車續航，在外資買超227億元下，昨（20）日由鴻海（2317）帶動鴻家軍季底作帳拉抬，加上貨櫃三雄維繫人氣，指數拉出連三紅，終大場漲196點、收23,406點，再登歷史新高，成交量5,219億元。

受惠人工智慧（AI）樂觀氣氛，輝達（NVIDIA）股價持續強漲，台股今年來累計狂飆5,475點或30.5%，漲幅突破三成大關，在亞洲股市穩居冠軍，在全球主要股市則僅次費半指數的38%，居第二。

昨日盤面類股良性輪動，鴻海、廣達續創新高，台積電陷入整理，強勢股主要分布於 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 設備、半導體封測、散熱、印刷電路板、記憶體、 砷化鎵【砷化鎵】砷化鎵（GaAs）是鎵和砷兩種元素所合成的化合物，為重要的半導體材料，具有傳輸速度佳、耗電量小、雜訊低、線性度佳不易失真，且耐高電壓等特性。目前砷化鎵常應用在無線通訊產品上，尤其功率放大器，是現有技術中的重要材料。 等，鴻家軍、貨櫃三雄亦吸引買盤青睞。中小股表現亮眼，櫃買市場漲3.1點、收271.7點，改寫近24年高點。

17檔千金股普遍收紅，股王信驊漲1.9%收4,985元，續寫掛牌後收盤新天價，至於弘塑、川湖、旭隼、鈊象等走勢相對較強。

三大法人昨日買超312.5億元，其中，外資持續買超227億元，連三買，6月以來共買871.2億元，今年以來買超回升至1,566.3億元；外資在台指期留倉淨空單則大增4,932口至16,528口，是6月5日來新高水準。

自營商單日大幅回補93.4億元，終止連三賣，為今年第二大買超金額，僅次於3月12日的96.5億元。其中，自行買賣部位更買超85.7億元，已連六買。自營商主要買進長榮、陽明、長榮航、鴻準、南亞科、群益台灣精選高息 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 、元大金、晶圓雙雄、開發金、廣達等標的，主要分布高股息、AI等族群。

法人解讀，自營商向來以犀利及敏感著稱，此時進場大買，除參與除息行情與作帳拉抬外，也頗有看好後市的意味。

投信昨日反手小賣7.9億元，買盤縮手；八大公股券商調節88.6億元，是4月1日來最多，連三賣，為後續低檔護盤儲備銀彈。