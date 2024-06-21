高盛：押注權王 善用選擇權

最近押注台積電 ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。 溢價將縮減，因而買進台積電（2330）被低估的台灣普通股，同時放空溢價高達20%至25%的台積電ADR進行套利的交易愈來愈流行，但已有分析師警告此舉風險不小。高盛則提供另一種零成本的替代方案：以 選擇權【選擇權】選擇權是衍生性金融商品的一種，選擇權的買方透過支付權利金，取得權利但沒有義務，可在未來的特定日期或之前，以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方，也就是把權利售出者，只要買方提出履約權利時，就必須承擔義務，不可放棄。所以，交易選擇權時，買方支付權利金而擁有要求履約的權利，但可以放棄；賣方會收到權利金，並有承擔履約的義務。 押注。

彭博資訊報導，高盛交易團隊19日發布報告指出，投資人能利用選擇權押注台積電ADR溢價幅度會縮小，同時又在市場走勢相反時限制潛在損失，建議買進台積電ADR的賣權，同時出售台積電股票的賣權。

更精準來看，高盛建議買進台積電ADR 9月98%賣權，同時以淨零成本賣出台積電股票的價平賣權，或是投資人能買進台積電9月的97.3%的賣權，或是賣出台積電以美元計價股票的100%賣權。